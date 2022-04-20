На Вінниччині викрили пропагандиста, який поширював російську символіку та виправдовував збройну агресію РФ
У вінницькій Жмеринці СБУ викрила пропагандиста, який поширював російську символіку та виправдовував збройну агресію РФ на території України
Про це повідомляє Управління СБ України у Вінницькій області.
За попередніми даними, у Жмеринці на Вінниччині СБУ викрила проросійського пропагандиста, який прославляв окупнатів РФ та виправдовував збройну агресію Росії проти України.
За даними досудового розслідування, 56-річний мешканець Жмеринки поширював світлини та відео з використанням власної сторінки у російській соцмережі забороненій на території України.
Пропагандист розповсюджував матеріали, де прославляв "подвиги" російської армії і окремих окупантів за вбивство бійців ЗС України.
Також, чоловік репостив публікації із російською символікою та закликав окупантів до боротьби з так званими українськими "нацистами".
У результаті обшуків було вилучено комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності підозрюваного.
Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що вилучені матеріали (листування, публікаціях, зображеннях) містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України.
Пропагандисту було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) КК України.
Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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