На Вінниччині викрили пропагандиста, який поширював російську символіку та виправдовував збройну агресію РФ

Про це повідомляє Управління СБ України у Вінницькій області.



За попередніми даними, у Жмеринці на Вінниччині СБУ викрила проросійського пропагандиста, який прославляв окупнатів РФ та виправдовував збройну агресію Росії проти України.



За даними досудового розслідування, 56-річний мешканець Жмеринки поширював світлини та відео з використанням власної сторінки у російській соцмережі забороненій на території України.



Пропагандист розповсюджував матеріали, де прославляв "подвиги" російської армії і окремих окупантів за вбивство бійців ЗС України.



Також, чоловік репостив публікації із російською символікою та закликав окупантів до боротьби з так званими українськими "нацистами".



У результаті обшуків було вилучено комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності підозрюваного.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що вилучені матеріали (листування, публікаціях, зображеннях) містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України.



Пропагандисту було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.





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