На Вінниччині затримали чоловіка, який поранив бритвою священника УПЦ МП
У понеділок, 2 січня, на священника УПЦ МП напав чоловік, озброєний небезпечною бритвою. Аби зупинити зловмисника, поліцейський був змушений застосувати табельну зброю
Про це повідомляє поліція Вінниччини.
Виклик про напад на священнослужителя надійшов о 9 годині. Коли поліцейські прибули на виклик, чоловік був озброєний небезпечною бритвою та знаходився у неадекватному стані. Він не реагував на зауваження та почав погрожувати правоохоронцям фізичною розправою.
Щоб зупинити чоловіка, поліцейському довелося застосувати табельну зброю, вистріливши фігуранту в ногу. Зловмисника затримали, лікарі надали йому медичну допомогу, життю та здоров’ю затриманого наразі нічого не загрожує.
Зловмисником виявився 47-річний житель облцентру, що раніше проблем із законом не мав та перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.
Наразі встановлюються усі обставини події. За фактами замаху на вбивство священнослужителя та посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочате кримінальне провадження, передбачене ч. 2. ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 та ст. 348 Кримінального кодексу України.
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