Поліція Вінниці затримала чоловіка, який запускав піротехніку в новорічну ніч
У ніч на 1 січня правоохоронці затримали вінничанина, який вирішив запустити феєрверки з нагоди Нового року, йому загрожує до п'яти років за ґратами
Про це повідомили у відділі Національної поліції України у Вінницькій області.
1 січня правоохоронці Вінниці затримали чоловіка, який близько 00:30 запускав піротехніку.
Зазначається, що 45-річний вінничанин використовував салюти, його ідентифікували та доставили до відділу поліції.
Чоловіку повідомили про підозру за ст. 296 ККУ (хуліганство), санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.
- 30 грудня речниця Національної поліції України Мар'яна Рева нагадала про заборону на використання піротехніки, закликавши українців подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати про вибухи снарядів.
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