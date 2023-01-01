Поліція Вінниці затримала чоловіка, який запускав піротехніку в новорічну ніч

Про це повідомили у відділі Національної поліції України у Вінницькій області.

1 січня правоохоронці Вінниці затримали чоловіка, який близько 00:30 запускав піротехніку.

Зазначається, що 45-річний вінничанин використовував салюти, його ідентифікували та доставили до відділу поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 296 ККУ (хуліганство), санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.

30 грудня речниця Національної поліції України Мар'яна Рева нагадала про заборону на використання піротехніки, закликавши українців подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати про вибухи снарядів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb