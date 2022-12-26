В Україні у новорічну ніч не скасовуватимуть комендантську годину

Про це заявила речниця Національної поліції України Мар'яна Рева в ефірі національного телемарафону.

Вона зазначила, що і в новорічну ніч правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий або несвятковий - є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи", - сказала вона.

При цьому Рева нагадала про заборону на використання піротехніки, закликавши українців подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати про вибухи снарядів.

13 грудня на сайті Київради було опубліковано петицію з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року.

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