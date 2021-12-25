На виплату зарплат шахтарям додатково виділили 92 млн грн
Міністерство енергетики додатково виділило на виплату зарплат шахтарям 92 млн грн
Про це повідомляє Урядовий портал.
Гірники державних шахт отримали 92 млн грн на виплату заробітної плати у п'ятницю, 24 грудня.
Додаткові кошти вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм.
Кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки.
- 23 грудня повідомлялося, що Кабінет міністрів планує виділити 300 млн грн на виплату заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.
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