На виплату зарплат шахтарям додатково виділили 92 млн грн

Про це повідомляє Урядовий портал.

Гірники державних шахт отримали 92 млн грн на виплату заробітної плати у п'ятницю, 24 грудня.

Додаткові кошти вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм.

Кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки.