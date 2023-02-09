На війні РФ проти України загинуло понад 20 російських генералів, - японська розвідка
Понад 20 російських генералів, ймовірно, загинули на війні, яку Росія розв'язала проти України, ці втрати негативно впливають на військо окупантів
Про це повідомляє Nikkei з посиланням на дані японської розвідки.
За попередньою інформацією, на війні Росії проти України загинуло понад два десятки генералів російської армії.
Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число "неймовірно велике". На його думку, загибель генералів послаблює бойовий дух солдатів.
Ймовірно українські військові відстежувати російське командування через сигнали мобільних телефонів. За іншою версією, командирів РФ допомагали ЗСУ виявляти українські партизани на окупованих територіях.
Відомо, що у серпні минулого року британська розвідка повідомляла про 10 російських генералів, які загинули в Україні.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 135 010 військових, 6468 бойових бронемашин й 463 реактивні системи залпового вогню.
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