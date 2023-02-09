Про це повідомляє Nikkei з посиланням на дані японської розвідки.

За попередньою інформацією, на війні Росії проти України загинуло понад два десятки генералів російської армії.

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число "неймовірно велике". На його думку, загибель генералів послаблює бойовий дух солдатів.

Ймовірно українські військові відстежувати російське командування через сигнали мобільних телефонів. За іншою версією, командирів РФ допомагали ЗСУ виявляти українські партизани на окупованих територіях.

Відомо, що у серпні минулого року британська розвідка повідомляла про 10 російських генералів, які загинули в Україні.