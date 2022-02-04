На війні треба розраховувати на найгірший варіант: Україна має бути готова до ескалації вздовж кордону, - генерал ЗСУ Кривонос

Про це він заявив у програмі "Політклуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.



"Мене як військового з достатньо великим досвідом цікавить спроможність України в даній ситуації йти правильним шляхом і чи ми готові, що Росія почне наступ. У нас з ОПК за останній місяць - закритий завод "Іскра" в Запоріжжі, на одноденний робочий тиждень перейшов харківський завод з будівництва танків та БТРів, завод "Луч" працює десь на 10% своєї спроможності, завод "Артем", який виробляє артилеріські снаряди - не більше 15%", - сказав Кривонос.



На його думку, в Україні гроші виділяють на будь-що, але не для забезпечення армії.



"Ми чітко маємо бути готові до ескалації вздовж нашого кордону. Дай боже, щоб росіяни не напали, але на війні треба розраховувати на найгірший варіант і бути до нього готовим і це стосується не лише ЗСУ. Влада нічого не робить, щоб провести прості командно-штабні навчання органів місцевого самоврядування і центральної влади, аби кожен знав свій маневр. Починаючи від бомбосховищ, запаси і джерела води, паливно-мастильні матеріали, продукти. Бо коли почнуть над головою свистіти снаряди, місцева влада по прикладу 2014 року просто щезне і народ знову сам буде захищати державу. Завдання номер один - перестати самим собі брехати і плекати президента в теплій ванній", - підсумував генерал.

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