На війні в Україні загинув 20-річний доброволець з Норвегії
На війні в Україні загинув 20-річний доброволець із норвезької комуни Ібестад
Про це пише iHarstad з посиланням на мера Джима Крістіансена.
"Надзвичайно сумно, коли щось подібне трапляється", - написав мер.
За словами Крістіансена, про загибель захисника стало відомо у вівторок 12 грудня. Видання iHarstad зв’язалося з міністерством закордонних справ, вони ще працюють над ознайомленням з інцидентом.
- Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило загибель свого громадянина в Україні, який воював проти російської агресії.
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