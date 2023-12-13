На війні в Україні загинув 20-річний доброволець з Норвегії

Про це пише iHarstad з посиланням на мера Джима Крістіансена.

"Надзвичайно сумно, коли щось подібне трапляється", - написав мер.

За словами Крістіансена, про загибель захисника стало відомо у вівторок 12 грудня. Видання iHarstad зв’язалося з міністерством закордонних справ, вони ще працюють над ознайомленням з інцидентом.