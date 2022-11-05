На війні в Україні загинув американський доброволець
Під час війни в Україні загинув 23-річний американський доброволець Скайлер Ґреґґ, який воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони
Про це повідомило видання The Daily Beast.
Зазначають, що смерть чоловіка підтвердили його батько та командир. Останній зазначив, що Скайлер загинув героєм і що він був дуже сміливою людиною з великим серцем.
Через питання безпеки командир не повідомив, де саме загинув Ґреґґ. Інше джерело, яке побажало залишитися анонімним, зазначає, що на північному сході України наприкінці жовтня підрозділ Скайлера потрапив під артилерійський обстріл. Саме тоді чоловік і загинув.
Міжнародний легіон територіальної оборони не надав коментарів стосовно Ґреґґа.
До Міжнародного легіону Скайлер Ґреґґ приєднався у квітні 2022 року. У червні він отримав поранення під Харковом. Після реабілітації повернувся на фронт.
- 4 листопада повідомили про загибель добровольця з Тайваню.
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