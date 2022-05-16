На війні з Росією загинув командир білоруського добровольчого батальйону Павло "Волат"

Про це батальйон Калиновського повідомляє у facebook.

"Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. Під час операції з визволення українського села від російських окупантів було смертельно поранено командира роти, воїна нашого батальйону Павла "Волата". У критичному стані його намагалися відвезти до лікарні, але не вдалося. "Волат" був справжнім воїном-легендою: його багато разів було поранено, але щоразу Павло обманював смерть - і щоразу повертався до строю", - написали білоруські добровольці.

Видання "Наша Ніва" зазначило, що Павло "Волат" став вже шостим білоруським добровольцем, який загинув у ході повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні.

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