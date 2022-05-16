На війні з Росією загинув тесть футболіста збірної України

Про це Петряк повідомив у Instagram.

Футболіст угорського клубу "Фехервар" додав до допису кілька фото із тестем.

"Тату Ваню, для нашої сім'ї ви легенда, легенда патріотизму, як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей та онуків. Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити це для слабаків, що ми бійці з народження і боротимемося до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай з миром, рідний", – написав Петряк.

48-річний Іван Петренко перебував на фронті в районі Авдіївки. 12 травня дружина футболіста Юлія розповіла, що її батько не виходив на зв'язок з 6 травня.

28-річний Іван Петряк зіграв 5 матчів за збірну України.

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