На війні загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук

Про це повідомляють Федерація шахів України та "Суспільне".

"На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук - відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань", - йдеться у повідомленні Федерації шахів.

"Суспільне" повідомляє, що у Житомирському міському об'єднаному ТЦК та СП підтвердили інформацію про смерть Артема Сачука. Також сказали, що наразі з'ясовують, за яких обставин він помер.