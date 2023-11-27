На війні загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук
На фронті поліг 39-річний віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук. Відомий шаховий діяч з перших днів повномасштабного вторгнення перебував у лавах ЗСУ
Про це повідомляють Федерація шахів України та "Суспільне".
"На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук - відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань", - йдеться у повідомленні Федерації шахів.
"Суспільне" повідомляє, що у Житомирському міському об'єднаному ТЦК та СП підтвердили інформацію про смерть Артема Сачука. Також сказали, що наразі з'ясовують, за яких обставин він помер.
- На фронті загинув 46-річний молодший сержант, письменник та журналіст з Херсона, волонтер і помічник національної скаутської організації "Пласт" Олександр Меньшов.
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