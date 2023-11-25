У бою поблизу Кліщіївки загинув письменник з Херсона Олександр Меньшов

Військослужбовець загинув у результаті мінометного обстрілу поблизу Кліщіївки на Донеччині. У нього залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей, повідомив 25 листопада 2023 року портал "Детектор медіа".

"До повномасштабного російського вторгнення Олександр Меньшов був письменником. Майже пів року він разом з родиною прожив в окупованому Херсоні. Після того, як їм вдалося виїхати до Вінниці, чоловік долучився до лав ЗСУ", - зазначається у повідомленні.

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Нещодавно у видавництві "КМ букс" вийшла друком його книга-щоденник "Я, Фокс і окупація", яка містить спогади про окупацію Херсона, думки Олександра, історичні факти, розповіді його рідних і знайомих.

Загалом, як літератор, Меньшиков працював у жанрі детективу, історичної прози та історичної альтернативи.

Фото: соцмережі

"Читомо" наводить перелік інших книжок у творчому доробку письменника:

"Репринти незакінчених чернеток" - про Херсон періоду Другої світової війни;

"Верифікація вічності" - про альтернативну історію незалежної України;

"Формікаріум" - про громадянський устрій в людському суспільстві;

"Третя терція" - про детективну історію випускника юридичного факультету.

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"Це втрата не тільки для нашого міста, а і для всієї України. Він писав чудові книжки. Історичні. Про Херсонщину. Про Україну. Він виховував наших діток у "Пласті". Він був Справжній Воїн", - заявила з приводу Олександра Меньшова депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій.

"Наша редакція провела в окупації 4,5 місяці. Протягом цього часу ми майже не виходили з дому. Проте мали "очі" серед місцевих мешканців. Такими очима були для нас зокрема очі відомого херсонського письменника Олександра Меньшова", - додає своєю чергою головна редаторка херсонського інформаційно-аналітичного видання "Кавун City" Євгенія Вірлич.