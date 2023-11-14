Росіянам, які причетні до розстрілу письменника Вакуленка під час окупації Харківщини, повідомили про підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що йдеться про російських військових, які служать у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ. Обидва уродженці Луганська. Один з них командир роти з позивним "Лев", інший - його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод".

Як встановило слідство, вони уторік перебували у селі Капитолівка Ізюмського району і дізналися, що там проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко.

"22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там "обшук". Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до місця своєї дислокації та намагались схилити письменника до співпраці "з новою владою". Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг для виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином", - йдеться у повідомленні.

Опісля, 24 березня, окупанти повернулись для затримання письменника. Командир наказав підлеглому застрелити Володимира Вакуленка. Від отриманих вогнепальних поранень він помер.

Крім того, російським окупантам інкримінують вбивства ще трьох чоловіків, черед яких ветеран АТО. Їх спершу утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла та систематично били палицями по всьому тілу. А потім росіяни відвезли чоловіків до лісу у Капитолівці. За наказом командира "Удод" застрелив двох чоловіків з пістолета Макарова. Третього - окупанти забили до смерті.

"Також правоохоронці встановили ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із "затриманих" вони силою засунули у рот гривневу купюру. Окупанти додали, що, якщо чоловік прибере її з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування у погребі вони таки відпустили цивільного", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Двом російським військовим оголосили підозри за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Вирішують питання щодо оголошення їх у розшук.

"Наразі встановлено, що всі злочини "Лев" та "Удод" вчиняли у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких триває", - додали в Офісі генпрокурора.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.