У Харкові презентують щоденник вбитого окупантами письменника Володимира Вакуленка, - громадська діячка Амеліна
Вікторія Амеліна, письменниця та громадська діячка, лавреатка премії Конрада, зазначила, що Вакуленко, у переддень до викрадення його російськими загарбниками, заховав свій щоденник у садку під вишнею
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Нам відомо, що Вакуленка окупанти забрали 24 березня 2022 року після того, як раніше приходили з обшуком і вилучали у нього книжки. Я бачила його кімнату після обшуку, де було все перевернуто догори дриґом. У переддень до свого викрадення Володимир Вакуленко розумів, що знову прийдуть і заберуть його вже остаточно, тому 23 березня минулого року він заховав свій щоденник у садку під вишнею. Цей щоденник я відшукала вже 24 вересня 2022 року після того, як ЗСУ звільнили Ізюмщину від російських загарбників", - розказала письменниця.
Вікторія Амеліна додала, що саме батько Володимира Вакуленка розповів, де письменник сховав свій щоденник.
"На першому поверсі Харківського літературного музею вже експонується щоденник Вакуленка, який сьогодні є єдиним доступним публічним експонатом цього музею, бо всі інші евакуйовані. Щоденник буде експонуватися три дні, 21-23 березня. Володимир Вакуленко у своєму щоденнику згадував День поезії, який відзначають у всьому світі 21 березня, це для нього було важливо, бо він не лише писав дитячі книжки, а й дорослу поезію. Саме у День поезії він зробив останній запис у своєму щоденнику і написав оці слова: "Журавлі курличуть у День поезії: Все буде Україна! Я вірю у перемогу!". Це писав Володимир у березні 2022 року, тому віримо у перемогу і зараз у 2023 році", - сказала Амеліна.
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