Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Український ПЕН та The Ukrainians Media запускають онлайн-проєкт "Люди культури, яких забрала війна"

Український ПЕН та The Ukrainians Media запускають онлайн-проєкт "Люди культури, яких забрала війна"

24 листопада, 2023 п'ятниця
12:21
Культура

Історії про загиблих діячів і діячок культури виходять українською та англійською мовами

"Люди культури, яких забрала війна" — це серія текстових портретів на окремому сайті. У процесі роботи над історіями команда вивчає доробок загиблих героїв і спілкується з їхніми близькими та колегами. Спецпроєкт покликаний зберігати пам’ять про людей, яких українська культура втратила у війні, та водночас свідчити про геноцидальні наміри росії.

"Серед людей культури, вбитих під час повномасштабної війни росії проти України, десятки письменників, музикантів, акторів, перекладачів, бібліотекарів, художників, скульпторів, фотографів, археологів, диригентів — як чоловіків, так і жінок. Часом це особи знані й публічні, часом відомі лише вузькому колу колег. Їх об’єднують дві речі: по-перше, їхня праця творить тканину української культури; по-друге, їх убила росія", — пише кураторка спецпроєкту "Люди культури, яких забрала війна", дослідниця Саша Довжик. Деталі у кураторській колонці Саші. 

Розпочати цю серію спонукала вбита російською ракетою Вікторія Амеліна, яка у передмові до окупаційного щоденника закатованого росіянами Володимира Вакуленка писала: "поки письменника читають, він живий".

Спецпроєкт доступний українською та англійською мовами. Ілюстрації створює Дарія Ковтун. Над текстовими портретами працюють авторки Саша Довжик, Олена Козар, Мар’яна Матвейчук, Ганна Устинова. На сайті вже можна читати перші п'ять есеїв – це історії про письменницю Вікторію Амеліну, фотографа Дениса Кривого, історика В’ячеслава Зайцева, диригента Костянтина Старовицького та дослідницю української кухні Ольгу Павленко-Кольорово. 

"Ми часто говоримо, що наш обов'язок — знати і пам'ятати імена загиблих. Але також важливо, щоб вони не стали для нас лише переліком, статистикою, адже за кожним ім'ям стоять — людські долі, мрії, невтілені задуми і незавершені справи. Мета нашого проєкту — збирати та ділитися історіями загиблих, щоб їхні голоси й далі звучали серед нас, а їхні справи — тривали. Я часто розповідаю, до скількох проєктів та ініціатив мене спонукала Вікторія Амеліна. Великою мірою цей проєкт теж стався за невидимої підтримки і повсякчасної присутності Віки: її голос і поради, які й далі звучать у мені, допомогли нам розпочати цей спецпроєкт, в основі якого — наш біль, наша пам'ять, наша любов і наша вдячність", — говорить Тетяна Терен, виконавча директорка Українського ПЕН та ініціаторка спецпроєкту "Люди культури, яких забрала війна".

Від початку повномасштабної війни Український ПЕН відстежує втрати серед діячів культури, історії яких зʼявляються в інфопросторі або про які повідомляють організації рідні і колеги загиблих. Дані доступні у моніторингу за 2022 рік та 2023 рік і постійно оновлюються. Станом на сьогодні, після 24 лютого 2022 року, загинуло щонайменше 76 українських діячів культури. Це неофіційний моніторинг: ПЕН наголошує, що загиблих митців більше, ніж відомо назагал, однак команда не має повних даних через відсутність інформації з окупованих територій України. 

Спецпроєкт "Люди культури, яких забрала війна" втілюється за підтримки Національного фонду демократії (NED). 

Суспільство
Війна з Росією
Читайте також:
Борис Максудов
23 листопада, 2023 четвер
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
повітряна тривога
24 листопада, 2023 п'ятниця
РФ запустила "шахеди": у Хмельницькій області спрацювала ППО
23 листопада, 2023 четвер
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 листопада
13:23
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Держава має встановити граничний термін служби: військовий експерт Дикий про мобілізацію в Україні
13:21
Інгріда Шимоніте
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом в Київ
13:16
Чорне море, Крим
Росія та Китай таємно обговорили плани щодо будівництва підводного тунелю з Криму в РФ, - WP
12:39
В Україні стартували зйомки фільму жахів "Конотопська відьма"
12:38
відключення електроенергії
РФ обстріляла об'єкт генерації на півдні України: ситуація в енергосистемі станом на 24 листопада
12:21
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Ворог використав хитрість: Згурець розповів про найскладнішу ділянку біля Авдіївки
12:21
СБУ повідомила про підозру командиру російських десантників, за наказом якого розстріляли мирних людей у Бучі
12:00
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Атака росіян на Чорнобаївку могла статися через анонс поховання військового, - речник ОВА
12:00
OPINION
Мирослав Гай
Про найнеобхідніше, що слід зробити для фронту
12:00
Пресреліз
Війна з Росією
100 дітей загиблих і полонених військових дистанційно вивчають графічний дизайн, акторську майстерність та фінансову грамотність в проєкті ГО "Мрія дітей України" 
12:00
НАБУ
Відмивання понад 10 млрд грн: оновлено підозри учасникам злочинної організації на чолі з ексочільником ФДМУ
11:40
Оновлено
Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, партизани повідомляють про приліт по військовій частині окупантів у Джанкої
11:33
Ексклюзив
Карта. Херсон_2211
Ворог відчуває небезпеку: боєць 14-го окремого полку БпАК про лівобережний плацдарм на Херсонщині
11:28
Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України, - посол
11:15
ЗРК Patriot
В Україні взимку розгорнуть додаткову систему Patriot від Німеччини, - посол Єґер
11:15
Трансляція Еспресо під час Революції Гідності
Народжені на майдані, загартовані війною і з вірою в перемогу. Еспресо відзначає 10 років роботи
11:09
Партнерський матеріал
Ключовий момент: валідольна вершина, на яку привів Шовковський
10:58
Огляд
міжнародний огляд
Росіяни хочуть з’єднати Крим з РФ підземним тунелем, скільки ЄС коштуватиме прихильність Трампа до України. Акценти світових ЗМІ 24 листопада
10:51
У столиці тимчасово заборонили створювати нові мурали
10:39
Здав окупантам свого батька: СБУ оголосила підозру депутату сільради на Херсонщині
10:31
Ексклюзив
Микола Княжицький
Еспресо завжди попереду: Княжицький розповів, як народжувався канал у перші дні Майдану
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: скільки коштують євро й долар в обмінниках
10:18
втрати окупантів
Британська розвідка розповіла про удари ЗСУ по скупченню російських військ
10:05
OPINION
Олексій Давиденко
Про наші фури та поляків
10:00
церква
День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони
09:48
Представлялись іноземцям працівниками інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр з щомісячним заробітком до $200 тис
09:47
Оновлено
Електропідстанція у Москві
У Москві загорілась електропідстанція "Чагіно"
09:33
Оновлено
ізраїльські солдати
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я
09:04
Герт Вілдерс
Сотні людей у Нідерландах протестують проти перемоги на виборах ультраправого Вілдерса
08:59
Ексклюзив
окупанти
КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька
08:50
прикордонник
Оборона кордону з Білоруссю посилюється, - ДПСУ
08:45
Міжнародний кримінальний суд
Філіппіни розглядають можливість відновлення членства в Міжнародному кримінальному суді
08:14
На фото: боєприпаси
Ракети і боєприпаси: у Міноборони розповіли про пріоритети бюджету 2024 року
08:04
OPINION
Юрій Касьянов
Чому ми ніяк не можемо перемогти?
08:00
Україна представила близько сотні книжок на ярмарку франкомовної книги в Монреалі
07:54
Оновлено
Знищений російський танк
Сили оборони за добу знищили 1100 окупантів, 30 танків і 31 артсистему, - Генштаб
07:48
море військовий корабель
Окупанти вивели у Середземне море ракетоносій, він споряджений 8 ракетами
07:30
збитий "Шахед"
Українські сили ППО знищили вночі 3 "шахеди"
07:17
Тайвань
Без спільного кандидата: у Тайвані на вибори президента йдуть прихильники зближення з КНР
07:07
Дмитро Кулеба
Делегація ЄС та 55 держав підписали декларацію до роковин Голодомору 32-33 років, - Кулеба
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV