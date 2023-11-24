Український ПЕН та The Ukrainians Media запускають онлайн-проєкт "Люди культури, яких забрала війна"

"Люди культури, яких забрала війна" — це серія текстових портретів на окремому сайті. У процесі роботи над історіями команда вивчає доробок загиблих героїв і спілкується з їхніми близькими та колегами. Спецпроєкт покликаний зберігати пам’ять про людей, яких українська культура втратила у війні, та водночас свідчити про геноцидальні наміри росії.

"Серед людей культури, вбитих під час повномасштабної війни росії проти України, десятки письменників, музикантів, акторів, перекладачів, бібліотекарів, художників, скульпторів, фотографів, археологів, диригентів — як чоловіків, так і жінок. Часом це особи знані й публічні, часом відомі лише вузькому колу колег. Їх об’єднують дві речі: по-перше, їхня праця творить тканину української культури; по-друге, їх убила росія", — пише кураторка спецпроєкту "Люди культури, яких забрала війна", дослідниця Саша Довжик. Деталі у кураторській колонці Саші.

Розпочати цю серію спонукала вбита російською ракетою Вікторія Амеліна, яка у передмові до окупаційного щоденника закатованого росіянами Володимира Вакуленка писала: "поки письменника читають, він живий".

Спецпроєкт доступний українською та англійською мовами. Ілюстрації створює Дарія Ковтун. Над текстовими портретами працюють авторки Саша Довжик, Олена Козар, Мар’яна Матвейчук, Ганна Устинова. На сайті вже можна читати перші п'ять есеїв – це історії про письменницю Вікторію Амеліну, фотографа Дениса Кривого, історика В’ячеслава Зайцева, диригента Костянтина Старовицького та дослідницю української кухні Ольгу Павленко-Кольорово.

"Ми часто говоримо, що наш обов'язок — знати і пам'ятати імена загиблих. Але також важливо, щоб вони не стали для нас лише переліком, статистикою, адже за кожним ім'ям стоять — людські долі, мрії, невтілені задуми і незавершені справи. Мета нашого проєкту — збирати та ділитися історіями загиблих, щоб їхні голоси й далі звучали серед нас, а їхні справи — тривали. Я часто розповідаю, до скількох проєктів та ініціатив мене спонукала Вікторія Амеліна. Великою мірою цей проєкт теж стався за невидимої підтримки і повсякчасної присутності Віки: її голос і поради, які й далі звучать у мені, допомогли нам розпочати цей спецпроєкт, в основі якого — наш біль, наша пам'ять, наша любов і наша вдячність", — говорить Тетяна Терен, виконавча директорка Українського ПЕН та ініціаторка спецпроєкту "Люди культури, яких забрала війна".

Від початку повномасштабної війни Український ПЕН відстежує втрати серед діячів культури, історії яких зʼявляються в інфопросторі або про які повідомляють організації рідні і колеги загиблих. Дані доступні у моніторингу за 2022 рік та 2023 рік і постійно оновлюються. Станом на сьогодні, після 24 лютого 2022 року, загинуло щонайменше 76 українських діячів культури. Це неофіційний моніторинг: ПЕН наголошує, що загиблих митців більше, ніж відомо назагал, однак команда не має повних даних через відсутність інформації з окупованих територій України.

Спецпроєкт "Люди культури, яких забрала війна" втілюється за підтримки Національного фонду демократії (NED).