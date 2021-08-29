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На вогонь артилерії по Авдіївці наші не відповідали. Без рішення Зеленського це було б неможливо, - Андрій Білецький

29 серпня, 2021 неділя
13:27
війна з Росією

Військовий і політичний діяч Андрій Білецький розкрив подробиці обстрілу міста Авдіївка Донецької області, що мав місце ранком суботи, 28 серпня 2021 року

Про це передає Еспресо.TV.

"Місто не обстрілювали з артилерії з 2017 року.

Цього разу відмазатися тим, що наші відповідали на обстріли, не вийде: усе місто чуло, що з української сторони не було жодного пострілу", - наголосив Білецький.

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"Немає сумнівів, що без впливу верховного головнокомандувача тут не обійшлося. Наказ "терпіти" - цілком у його стилі", - додав військовий.

Крім того, він зазначив, що у ТКГ "порадили українським бійцям та місцевим жителям "готуватися морально та ситуативно" до ще більших обстрілів".

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  • Нагадаємо, опозиція звинувачує президента Володимира Зеленського у відведенні з лінії фронту контрснайперських груп, через що від вогню російських снайперів постійно гинуть захисники України.


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Володимир Зеленський
Андрій Білецький
Авдіївка
артобстріл
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