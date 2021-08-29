На вогонь артилерії по Авдіївці наші не відповідали. Без рішення Зеленського це було б неможливо, - Андрій Білецький

Про це передає Еспресо.TV.



"Місто не обстрілювали з артилерії з 2017 року.



Цього разу відмазатися тим, що наші відповідали на обстріли, не вийде: усе місто чуло, що з української сторони не було жодного пострілу", - наголосив Білецький.



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"Немає сумнівів, що без впливу верховного головнокомандувача тут не обійшлося. Наказ "терпіти" - цілком у його стилі", - додав військовий.



Крім того, він зазначив, що у ТКГ "порадили українським бійцям та місцевим жителям "готуватися морально та ситуативно" до ще більших обстрілів".



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Нагадаємо, опозиція звинувачує президента Володимира Зеленського у відведенні з лінії фронту контрснайперських груп, через що від вогню російських снайперів постійно гинуть захисники України.