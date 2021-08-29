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Головна війна з Росією У ТКГ пояснили, з чим пов'язаний трьохгодинний обстріл Авдіївки

У ТКГ пояснили, з чим пов'язаний трьохгодинний обстріл Авдіївки

29 серпня, 2021 неділя
07:17
війна з Росією

Чергове загострення на Донбасі - це російська провокація напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до США

Про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, передає Еспресо.TV.

"Ми повернулися до перманентного стану конфлікту, коли Росія використовує конфлікт як інструмент, по-перше, тиску на Україну, а по-друге, для геополітичних маніпуляцій. В цьому випадку у зв'язку з майбутньою зустріччю президента Зеленського з президентом Байденом це інструмент геополітичних маніпуляцій, коли Вашингтону дають сигнал, що може бути ще один гострий конфлікт на Донбасі, ще одна поразка американської адміністрації, якщо вона не приборкає, як любить говорити Путін, не примусить Україну до миру. Їх розуміння примусу України до миру - це сісти за стіл переговорів з так званими "ДНР/ЛНР," і фактично забрати з Росії відповідальність за все, що відбувається, а після цього Росія керуватиме нами через ці ОРДЛО з особливим статусом", - сказав Гармаш в етері  одного з телеканалів.

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За словами Гармаша, Росія хоче переконати США в агресії з боку України.

"Для США зараз дуже невигідний ще один конфлікт, втручатися вони не зацікавлені, а не втручатися, якщо конфлікт буде гострим, не можна, це буде розцінено як ще одна поразка адміністрації Байдена. Три години обстрілу Авдіївки - це чиста провокація, розрахована на те, щоб спровокувати нас на неадекватну відповідь, і потім представити це як агресивність України та вимагати від Байдена приборкати Україну. Потрібно чітко витримувати лінію нашої відповіді, принаймні у найближчі три дні", - сказав він.



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Володимир Зеленський
обстріли
Авдіївка
ТКГ
США
візит до США
Сергій Гармаш
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