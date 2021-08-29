Оприлюднено фото розгромленої артударами Росії української військової бази в Авдіївці
Засновник та перший командир добровольчого полку "Азов", голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький опублікував добірку із 10 світлин з міста Авдіївка Донецької області
Вони з'явилися у нього на телеграм-каналі, передає Еспресо.TV.
На них відображено наслідки прицільного обстрілу гаражної бази українських війських, де зберігалася вантажна та бронетехніка.
Влучення були настільки сильними, що пробивали бетон.
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Знищено військовий транспорт, у т.ч. той, що був на прилеглій території, яка теж потрапила під нищівний обстріл
Згідно із зазначеним на фото часом, їх було зроблено в першій половині дня 28 серпня 2021 року, тобто безпосередньо під час обстрілу або невдовзі після його закінчення.
- Нагадаємо, під час цього обстрілу було поранено чи травмовано 10 українських військовослужбовців.
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