28 серпня на фронті: з російського боку - 18 обстрілів біля 10 міст та селищ, з українського - 10 поранених і травмованих воїнів

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за 29 серпня, інформує Еспресо.TV.



Ворог вів вогонь поблизу:



Троїцького - з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Світлодарська - зі станкових протитанкових гранатометів.



Авдіївки - тут росіяни та найманці тричі обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм.



"Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил.



Читайте також: У ТКГ пояснили, з чим пов'язаний трьохгодинний обстріл Авдіївки

Красногорівки - збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.



Водяного - окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Травневого - з автоматичних станкових гранатометів.



"Окрім того, окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", - зазначається у повідомленні.



Луганського - окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Невельського - з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.



Гранітного - з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.



Читайте також: Ветеран АТО-ООС з Черкас, який через звукову колонку хотів задати Зеленському питання про формулу Штайнмаєра, отримав повістку. Слідство наполягає на СІЗО



Південного - з артилерійських систем 122-го калібру та станових протитанкових гранатометів.

Крім того, на межі Луганщини й Донеччини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 - бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників - задовільний.

"Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність", - запевняє командування.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb