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Головна війна з Росією На Волині СБУ затримала білоруського шпигуна

На Волині СБУ затримала білоруського шпигуна

21 березня, 2022 понедiлок
15:00

Також СБУ затримала декілька проросійських колаборантів

СБУ системно викриває колаборантів, які своїми діями допомагають окупантам, і зокрема, за минулу добу (20 березня) було затримало декілька осіб, передає "Espreso.TV".

У Луганській області:

СБУ розслідує дії представника "пресслужби" так званої «ЛНР» Івана Філіпоненка, який публічно заявляв нібито про здачу Рубіжного окупантам.

У Дніпропетровській області:

СБУ схопила проросійського агітатора, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у соцмережах і збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра.

У Волинській області:

Спецпризначенці СБУ затримали громадянина Білорусі, який збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні.

У Кіровоградській області:

СБУ викрила українця, який відкрито підтримував широкомасштабне вторгнення РФ і висловлював проросійську позицію.

  • Нагадаємо, у Запорізькій області СБУ взяла під контроль об'єкти з великим обсягом хімречовин

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