Про це він розповів в етері Еспресо.



Валерій Калиновський дав коментар щодо повідомлення від 26 листопада про смерть на 65-му році життя міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея.



"Володимир Макей ще досить не стара людина, 64 роки. Він був дуже наближений до Лукашенка протягом останніх 20 років, також був його помічником, головою адміністрації, 10 років керував міністерством закордонних справ Білорусі. 24-25 листопада брав участь у саміті ОДКБ в Єревані, де спілкувався з колегами. А вчора, 25 листопада, у нього була зустріч з апостольським нунцієм. На 27 та 28 листопада планувалися нові зустрічі, Макей збирався жити й не виглядав хворою людиною", - зазначив Валерій Калиновський.



Калиновський додав, що відомо поки за непідтвердженою інформація, що Макей помер у себе вдома у наслідок інфаркту, якому він не надав значення та не викликав медиків, а збирався піти до театру, яким керує його дружина.



"Можу сказати, що Володимир Макей був в оточенні Лукашенка не яструбом, але після 2020 року не дуже вже й голубом, однак, він був людиною, на яку покладали надію на діалог із Заходом та якесь покращення. Він вільно спілкувався білоруською мовою, скажімо так, що він не належав до російського миру, хоча і був полковником ГУР за радянських часів, а потім вже зробив дипломатичну кар'єру. Коли був великий конфлікт з Росією, тоді він покликав до себе незалежних журналістів, у тому числі із Радіо Свобода, щоб якось висловити своє розуміння ситуації, тобто йому була необхідна підтримка західних та незалежних ЗМІ. А пізніше, у 2020 році, Макей відразу став на сторону Лукашенка та підтримав терор. Навіть заявив, що у відповідь на тиск Заходу, зруйнуємо всі незалежні організації у Білорусі. Так і сталося, тому що фактично всі недержавні організації ліквідовані, як раз після слів Макея, тобто Лукашенко це підтримав. А дехто говорив, що Макей міг стати наступником Лукашенка, але це смішно, бо Лукашенко нікого не хоче бачити своїм наступником і хоче утримувати владу до кінця", - підкреслив журналіст білоруської служби Радіо Свобода.

26 листопада раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

Крім того, Інститут Лансінга повідомив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України

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