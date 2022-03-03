На всіх КПП західного кордону зникли черги

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Еспресо.TV.

Так, станом на сьогоднішній ранок на пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця" та "Шегині" на виїзд до Польщі немає черг ні з легкових автомобілів, ні пішоходів; на пп "Грушів" очікували 50 пішоходів; на пп "Краківець" - 30 пішоходів.

На пунктах пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" до Словаччини черг немає, на пункті "Малі Селменці" у черзі очікували близько 20 пішоходів.

На усіх пунктах виїзду до Угорщини, Румунії та Молдови немає черг ні з пішоходів, ні з автомобілів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхало близько 660 тисяч українських біженців

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



