На всій Донеччині відсутнє світло, - мер Краматорська

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, передає міськрада у Telegram.

"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП 330 (трансформаторна підстанція - ред.), лягла одна лінія, зараз друга. Ремонтні бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини", - йдеться у повідомленні.