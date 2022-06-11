На всій Донеччині відсутнє світло, - мер Краматорська
Станом на 11 червня у всій Донецькій області відсутнє електропостачання
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, передає міськрада у Telegram.
"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП 330 (трансформаторна підстанція - ред.), лягла одна лінія, зараз друга. Ремонтні бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини", - йдеться у повідомленні.
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