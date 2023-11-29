На вугільній шахті у Польщі сталась аварія: щонайменше один гірник загинув

Про це повідомляє PAP.

Аварія сталась на глибині 500 метрів близько 15:45 за місцевим часом. Вище гірниче управління в Катовіце поінформувало, що, імовірно, причиною став неконтрольований прорив трубопроводу, який заповнювали водою.

"Усього в аварії постраждало шість людей, з них п'ять працівників шахти імені Собеського та один працівник сторонньої компанії", – повідомив Марцін Маслак, речник компанії-власника шахти Tauron Wydobycie.

Він заявив, що на поверхню вже підняли трьох гірників, один з яких загинув. Двох постраждалих доставили до лікарні. Ще двоє гірників залишаються в шахті й не виходять на зв'язок.

"Триває рятувальна операція. Компанія надає психологічну допомогу співробітникам і сім'ям загиблих", – додав Маслак.

Вище гірниче управління в Катовіце спочатку повідомляло про чотирьох загиблих у результаті аварії.

Довідково. Tauron Wydobycie є третьою найбільшою гірничодобувною компанією за обсягами видобутку вугілля в Польщі. На трьох шахтах компанії працює понад 6300 людей.