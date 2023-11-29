На вугільній шахті у Польщі сталась аварія: щонайменше один гірник загинув
28 листопада в польському місті Явожно сталась аварія на вугільній шахті. Попередньо, прорвало трубопровід, який заповнювали водою. Вже відомо про одного загиблого гірника
Про це повідомляє PAP.
Аварія сталась на глибині 500 метрів близько 15:45 за місцевим часом. Вище гірниче управління в Катовіце поінформувало, що, імовірно, причиною став неконтрольований прорив трубопроводу, який заповнювали водою.
"Усього в аварії постраждало шість людей, з них п'ять працівників шахти імені Собеського та один працівник сторонньої компанії", – повідомив Марцін Маслак, речник компанії-власника шахти Tauron Wydobycie.
Він заявив, що на поверхню вже підняли трьох гірників, один з яких загинув. Двох постраждалих доставили до лікарні. Ще двоє гірників залишаються в шахті й не виходять на зв'язок.
"Триває рятувальна операція. Компанія надає психологічну допомогу співробітникам і сім'ям загиблих", – додав Маслак.
Вище гірниче управління в Катовіце спочатку повідомляло про чотирьох загиблих у результаті аварії.
Довідково. Tauron Wydobycie є третьою найбільшою гірничодобувною компанією за обсягами видобутку вугілля в Польщі. На трьох шахтах компанії працює понад 6300 людей.
- Уранці суботи, 28 жовтня, на шахті імені Костенка у Карагандинській області Казахстану сталася пожежа, унаслідок чого загинуло 45 гірників.
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