У Казахстані на шахті сталася пожежа: загинули 16 людей

Про це пише Радио Аззатык.

Зазначається, що на момент аварії у шахті перебували 252 людини, на поверхню вивели 205 шахтарів.

Станом на 09:00 кількість загиблих становить 16 людей, ще 18 працівників шахти госпіталізували. Водночас під землею досі можуть залишатися десятки людей.

Власник шахти, "АрселорМіттал Теміртау", припустив, що пожежа могла розпочатися після вибуху газометану в лаві. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду "припинити інвестиційну співпрацю" з цією компанією.

Як пише видання, "АрселорМіттал Теміртау" володіє шахтами Карагандинського вугільного басейну, металургійним комбінатом Теміртау та інфраструктурними об'єктами мономіста. Ці активи контрольована британським мільярдером індійського походження Лакшмі Мітталом компанія отримала в ході приватизації в середині 1990-х.

На тлі серії смертоносних аварій у шахтах і на комбінаті в останні роки влада Казахстану звинуватила компанію в невиконанні зобов'язань щодо модернізації об'єктів виробництва, зневаженні правил техніки безпеки. Однак "АрселорМіттал Теміртау" ці звинувачення не коментував.



Генеральна прокуратура Казахстану розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час гірничо-будівельних робіт.