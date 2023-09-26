На Чернігівщині 2 працівники впали у шахту завантаження зерна, один загинув

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту завантаження зерна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники ДСНС деблокували обох працівників без ознак життя. Проте, медикам вдалося реанімувати одного з постраждалих. Інший загинув.