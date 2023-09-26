На Чернігівщині 2 працівники впали у шахту завантаження зерна, один загинув
На Чернігівщині у селі Гмирянка у вівторок, 26 вересня, два працівники підприємства впали у шахту завантаження зерна: один з них загинув
Про це інформує пресслужба ДСНС.
"Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту завантаження зерна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники ДСНС деблокували обох працівників без ознак життя. Проте, медикам вдалося реанімувати одного з постраждалих. Інший загинув.
- 17 вересня, на підприємстві у Чернігові сталася аварія: під час розвантаження елеватора висипалося близько 100 тисяч тонн зерна. Під завалами опинилося троє співробітників, їх не вдалося врятувати.
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