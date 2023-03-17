Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на Вугледарському напрямку практично не змінилася. Ворог систематично намагається залазити до нас на позиції, робити якісь перегрупування та тактичні дії. Також противник робить спроби малими групами штурмувати наші позиції", - розказав командир відокремленого кулеметного взводу 72-ої ОМБР ім. Чорних Запорожців.

Назарій Кішак, зауважив, що українські батальйони стоять мужньо та не допускають втрат територій.

"Ракетні та артилерійські обстріли, як з РСЗВ, так і зі ствольної артилерії, ворог завдає по населених пунктах біля Вугледара. Також по Кураховому йдуть прильоти. Ми розуміємо, що сили у противника є, тому що вони проводять систематичні заміни, підвозять продукти та боєприпаси. Зазначу, що на цьому напрямку ворог зазнав дуже великих втрат, але у нього ще залишилася техніка, яка систематично обстрілює позиції на нашому напрямку", - прокоментував Назарій Кішак.

8 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко плвідомив, що загарбники використовують Маріуполь та Маріупольський район як логістичну базу і перекидають танки Т-80 та Т-72 на Вугледарський напрямок

10 березня у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що російські війська готуються відновити наступальні операції під Вугледаром















