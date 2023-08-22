На Вугледарському напрямку ЗСУ здійснюють штурмові дії біля Завітного Бажання, - військовий

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Вугледарському напрямку тривають позиційні бої. Після того, як загарбники були вибиті з позицій у Микільських дачах, Сили оборони завдають вогневого ураження по окупантах у Микільському. На захід від Вугледара, в районі Великої Новосілки тривають активні бої", - підкреслив Войтко.

За словами військовослужбовця ЗСУ, на Вугледарському напрямку тривають штурмові дії з боку ЗСУ в напрямку села Завітне Бажання.

"Тривають активні бої на флангах на захід від Вугледара біля Приютного, на схід у Новодонецькому. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділи Сил оборони день за днем просуваються вперед, звільняючи нашу землю", - наголосив Войтко.