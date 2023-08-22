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Ексклюзив

На Вугледарському напрямку ЗСУ здійснюють штурмові дії біля Завітного Бажання, - військовий

22 серпня, 2023 вiвторок
09:26
Війна з Росією Карта. Запоріжжя. Урожайне. Старомлинівка. 18\08\23

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко зазначив, що на Вугледарському напрямку Сили оборони знищують живу силу й техніку ворога

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Вугледарському напрямку тривають позиційні бої. Після того, як загарбники були вибиті з позицій у Микільських дачах, Сили оборони завдають вогневого ураження по окупантах у Микільському. На захід від Вугледара, в районі Великої Новосілки тривають активні бої", - підкреслив Войтко.

За словами військовослужбовця ЗСУ, на Вугледарському напрямку тривають штурмові дії з боку ЗСУ в напрямку села Завітне Бажання.

"Тривають активні бої на флангах на захід від Вугледара біля Приютного, на схід у Новодонецькому. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділи Сил оборони день за днем просуваються вперед, звільняючи нашу землю", - наголосив Войтко.

  • 21 серпня у Генштабі доповіли, що на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень за добу, ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
  • Від початку повномасштабного вторгнення до України армія РФ втратила 258 340 солдатів. 21 серпня ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки, а ЗСУ продовжували стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки
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