Вийшов офіційний трейлер "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна
Вийшов перший офіційний трейлер фільму за однойменною повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін", який 24 березня має вийти у кінотеатрах України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шалені 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту - встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення", - йдеться в описі до відео.
Лідера гурту "Скрябін" у картині зіграв івано-франківський актор Іван Бліндар. Роль його друга та попутника Барда отримав Володимир Гева, а дівчину героя заграла Марія Стопнік. Режисером фільму є Ольга Ряшина.
- Нагадаємо, 7 жовтня 2021 вийшов тизер фільму, знятого за книгою Кузьми Скрябіна "Я, Побєда і Берлін".
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