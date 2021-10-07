Вийшов тизер фільму, знятого за книгою Кузьми Скрябіна "Я, Побєда і Берлін"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Режисером фільму є Ольга Ряшина. Головні ролі зіграли Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева.



"Шалені 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту - встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення", - йдеться в дописі.



Вихід фільму запланований на весну 2022 року.

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