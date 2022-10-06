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Головна війна з Росією На ЗАЕС близько 500 окупантів. Це не що інше, як 500 ризиків катастрофи, - Зеленський

На ЗАЕС близько 500 окупантів. Це не що інше, як 500 ризиків катастрофи, - Зеленський

6 жовтня, 2022 четвер
23:51
війна з Росією ЗАЕС

Керівник МАГАТЕ запевнив президента України, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність

Про це повідомив президент Володимир Зеленській у своєму зверненні. 

6 жовтня президент провів зустріч із керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув з візитом до Києва. 
"Наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції. Але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України й не тільки в контексті радіаційної безпеки. Звичайно, будь-які рішення поточного керівника Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, глупими. Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву", – заявив Володимир Зеленський.  

За словами президента,  було важливо почути від пана Гроссі, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це – українська власність. 

"Зараз на станції близько 500 окупантів. А це не що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє. І я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію", – сказав Володимир Зеленський. 
Він також додав, що ще одна проблема переходу Запорізької АЕС під контроль РФ – власне електрика. 

"Якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо, зокрема, експортувати до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання. Це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно. Ми говоримо чесно, що нам усім у Європі треба разом боротися за свої інтереси – у повній єдності", – заявив Зеленський.  

  • Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати. 
  • Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки. 
  • 4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.
  • 5 жовтня президент Енергоатому Петро Котін взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції.
  • Володимир Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії.

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