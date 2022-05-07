На загарбаних територіях Донеччини окупанти змінили код мобільного оператора "ДНР" на російський

Про це в телеграмі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"З сьогоднішнього дня код оператора мобільного зв’язку терористів з "ДНР" "Фенікс" змінено на код Росії +7. Інтеграція окупованих територій в Росію набирає обертів навіть в дрібницях", - наголосив він.

26 березня повідомлялося, що в окупованій частині Маріуполя росіяни видають картки невизнаного мобільного оператора "Фенікс" та прагнуть залишити місцеве населення без зв'язку зі світом.

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