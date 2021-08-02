На Закарпатті через буревій не працює пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

Про це повідомив пресцентр ДПСУ.



Припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій.



Зараз вживаються заходи щодо відновлення роботи пунктів пропуску.

2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях

Укрзалізниця попередила про затримку десяти поїздів через негоду.