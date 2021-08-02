На Закарпатті через буревій не працює пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Пропуск у пункті "Лужанка – Бурегшурань" на українсько-угорському кордоні тимчасово не здійснюється
Про це повідомив пресцентр ДПСУ.
Припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій.
Зараз вживаються заходи щодо відновлення роботи пунктів пропуску.
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