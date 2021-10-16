Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал На Закарпатті налякані прикордонниками перемитники кинули 30 ящиків з цигарками, на Буковині - 19

На Закарпатті налякані прикордонниками перемитники кинули 30 ящиків з цигарками, на Буковині - 19

16 жовтня, 2021 субота
14:21
Кримінал

За вчора, за 15 жовтня 2021 року, прикордонники Мукачівського загону Державної прикордонної служби України припинили три спроби незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів, а їхні колеги з Чернівеччини - одну

Щоразу йшлося про десятки ящиків з цигарками, наводить подробиці Еспресо.TV.  

"Так, учора по обіді прикордонний наряд відділення "Бодалово" виявив рух двох осіб, які добряче завантажились сигаретами і прямували до кордону, аби перекинути товар до сусідньої Угорщини. Одного громадянина України затримали. Поруч із ним було 2800 пачок сигарет. Його "напарник" скинув ноші і втік. Стосовно затриманого прикордонники склали протоколи за ст. 202 та ч.1 ст 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пошуки другого "носія" тривають", - розповіли прикордонники сьогодні, 16 жовтня.







Трішки більша і дещо спритніша група осіб трапилася прикордонним оперативникам на ділянці відділення "Богдан". У ході реалізації оперативної інформації охоронці кордону зафіксували рух групи осіб з пакунками. Однак, попри більшу партію тютюнових виробів, жоден контрабандист не став ризикувати. Щойно помітили прикордонників усі, як один, покинули вантаж і вдалися до втечі. Загалом незаконний "караван" залишив по собі 19 ящиків тютюнових виробів (9 730 пачок сигарет). Наразі причетні особи встановлюються. Сигарети доставлені до прикордонного підрозділу, запланована передача товару співробітникам ДФС.

Ще 6 пакунків сигарет покинули молодики, котрі втікали від прикордонного наряду відділу "Вилок". Невідомі розчинилися у темряві ночі, залишивши по собі лише сліди, які вивели охоронців кордону до околиці населеного пункту Четфалва, що знаходиться неподалік кордону з Угорщиною. Пошуки причетних до спроби незаконного переміщення сигарет осіб тривають, а товар, який вони не донесли до пункту призначення, близько 4 тисяч пачок сигарет, прикордонники передадуть ДФС встановленим порядком.
 



Загалом учора на Закарпатті вартові державного кордону не допустили контрабанду понад 30 ящиків тютюнових виробів.

Результативними виявилися й дії прикордонників на Буковині, де прикордонникам Чернівецького загону 15 жовтня довелося здійснювати попереджувальні постріли у повітря. Лише у такий спосіб їм вдалося зупинити спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон

"Ситуація трапилась на ділянці відділу "Красноїльськ" учора по обіді. Прикордонний наряд виявив групу осіб, яка намагалась подолати загороджувальний паркан. Невідомі перекинули через колючий дріт 19 ящиків сигарет, однак завершити свою "фізкультхвилинку" не встигли. Попереджувальні постріли змусили контрабандистів залишити свій товар і втікати врізнобіч", - зазначається в повідомленні.

Пошуки порушників тривають. Охоронці кордону доставили 9 750 пачок сигарети у прикордонний підрозділ. За фактом виявленої спроби незаконного переміщення через кордон підакцизних товарів прикордонники направили повідомлення до Чернівецької обласної прокуратури.








Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Ольга Зайцева (друга ліворуч)
13 жовтня, 2021 середа
У Росії відібрали медаль в історичній для України естафеті Олімпіади-2014
Наталка Діденко
13 жовтня, 2021 середа
До України прийдуть сніг, тумани й холод, - синоптик Наталка Діденко
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
13 жовтня, 2021 середа
Ф'юрі розповів, що відчував під час нокдаунів від Вайлдера
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
16 жовтня
17:27
ООС
16 жовтня на фронті: російські окупанти 6 разів порушили режим "тиші"
17:11
В Україні створили 900 мобільних бригад, які стежитимуть за дотриманням карантину, - Ляшко
16:55
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
Стаття Медведєва ​– цілеспрямована образа президента України Зеленського, – Зубов
16:39
Північний потік-2
У Кремлі вже відкрито погрожують Європі енергетичною кризою
16:19
Матеуш Моравецький
Стіна на кордоні з Білоруссю має захистити Польщу від шантажу Лукашенка та Путіна, - Моравецький
15:54
Маріуполь - Металіст 1925
"Металіст 1925" на останній хвилині вирвав перемогу над "Маріуполем" в УПЛ
15:39
Білл Клінтон
У США розповіли про стан госпіталізованого експрезидента Клінтона
15:22
Девід Еймс
Скотланд-Ярд вважає вбивство члена парламенту в Британії терактом
14:58
Ірина Венедіктова
Після погроз зі зброєю від Киви Венедіктовій слід порушити щодо нього провадження. І не одне, - Стерненко
14:45
"Білоруський Сноуден" утік до Франції, де проситиме притулку
14:00
Після приходу до влади команди Зеленського парафіям на Київщині не дозволяють переходити з Московського патріархату до ПЦУ, - Епіфаній
13:38
Уламок метеориту пробив дах жительки Канади і влучив їй просто у ліжко. Є світлини
13:17
За друком бюлетенів у Харкові стежитиме шанувальник Кернеса з "Голосу", - рух "Чесно"
13:00
На дітей начальника ГРУ РФ Костюкова записано нерухомість на мільйони доларів
12:49
У Чернігові знову щеплять вакциною CoronaVac
12:40
Михайло Хміль
"Путін хоче показати Європі, хто тут господар", – Михайло Хміль
12:23
Олександр Зінченко
У Києві п'яний водій фури збив історика Олександра Зінченка. Ще один пішохід не вижив
12:00
СБУ затримала грабіжників банків, що використовували документи покійних бійців АТО-ООС
11:37
Що кажуть в ОРДО, аби не платити пенсії . Розповідають місцеві жителі
11:12
Ілля Кива
Зі зброєю в руках Кива проголосив себе "лідером антифашистського руху"
10:54
Єлизавета II
Єлизавета II повністю відмовилася від спиртного, - Telegraph
10:30
За добу в Україні загинули в пожежах 5 людей
10:14
Місько Барбара
Богдана Матіяш: Про незамінних людей
10:10
ковід
Ковідні регіони-лідери: Одещина, Харківщина, Львівщина
09:50
Геннадій Можейко
Журналіста "Комсомолки" Можейка затримала російська ФСБ і передала білоруському КДБ, - головред
09:26
У Дніпрі вчителька початкових класів пила під час уроків. Її звільнено
09:00
"Вовки Да Вінчі"
15 жовтня на передовій: 8 обстрілів, у Новозванівці, Золотому-4 та Лебединському - із заборонених мінометів
08:35
"Покликані морем". Сеїтаблаєв зніме пригодницький фільм про вірних Україні курсантів з Севастополя
08:20
Пандемія COVID в Україн: за добу - 13 тис. заражених, 277 смертей
08:00
У Владикавказі в'язні колонії підняли повстання проти російських силовиків
07:20
Китай запустив найтривалішу в своїй історії місію з будівництва космічної станції "Тяньгун"
2021, п'ятниця
15 жовтня
21:53
Світлана Тихановська
Режим Лукашенка визнав екстремістським Telegram-канал лідерки опозиції Тихановської
21:28
Румунія просить в ЄС термінову допомогу щодо боротьби з коронавірусом
21:03
РНБО
РНБО помилково запровадила санкції проти 108 осіб, - Данілов
20:46
Родина Злочевських відмовилась від ліцензій на видобуток вуглеводнів
20:31
В Україні запровадили санкції проти мережі супермаркетів з РФ
20:22
Вибори
РНБО підготувала санкції проти 237 осіб, причетних до виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму та ОРДЛО
20:13
Олексій Данілов
РНБО затвердила План оборони України
19:57
портал "Дія"
Федоров анонсував сервіси для ветеранів війни з РФ у "Дії"
19:37
Очільник Євроради Мішель анонсував саміт Китай-ЄС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV