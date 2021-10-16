На Закарпатті налякані прикордонниками перемитники кинули 30 ящиків з цигарками, на Буковині - 19

Щоразу йшлося про десятки ящиків з цигарками, наводить подробиці Еспресо.TV.

"Так, учора по обіді прикордонний наряд відділення "Бодалово" виявив рух двох осіб, які добряче завантажились сигаретами і прямували до кордону, аби перекинути товар до сусідньої Угорщини. Одного громадянина України затримали. Поруч із ним було 2800 пачок сигарет. Його "напарник" скинув ноші і втік. Стосовно затриманого прикордонники склали протоколи за ст. 202 та ч.1 ст 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пошуки другого "носія" тривають", - розповіли прикордонники сьогодні, 16 жовтня.















Трішки більша і дещо спритніша група осіб трапилася прикордонним оперативникам на ділянці відділення "Богдан". У ході реалізації оперативної інформації охоронці кордону зафіксували рух групи осіб з пакунками. Однак, попри більшу партію тютюнових виробів, жоден контрабандист не став ризикувати. Щойно помітили прикордонників усі, як один, покинули вантаж і вдалися до втечі. Загалом незаконний "караван" залишив по собі 19 ящиків тютюнових виробів (9 730 пачок сигарет). Наразі причетні особи встановлюються. Сигарети доставлені до прикордонного підрозділу, запланована передача товару співробітникам ДФС.

Ще 6 пакунків сигарет покинули молодики, котрі втікали від прикордонного наряду відділу "Вилок". Невідомі розчинилися у темряві ночі, залишивши по собі лише сліди, які вивели охоронців кордону до околиці населеного пункту Четфалва, що знаходиться неподалік кордону з Угорщиною. Пошуки причетних до спроби незаконного переміщення сигарет осіб тривають, а товар, який вони не донесли до пункту призначення, близько 4 тисяч пачок сигарет, прикордонники передадуть ДФС встановленим порядком.







Загалом учора на Закарпатті вартові державного кордону не допустили контрабанду понад 30 ящиків тютюнових виробів.



Результативними виявилися й дії прикордонників на Буковині, де прикордонникам Чернівецького загону 15 жовтня довелося здійснювати попереджувальні постріли у повітря. Лише у такий спосіб їм вдалося зупинити спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон

"Ситуація трапилась на ділянці відділу "Красноїльськ" учора по обіді. Прикордонний наряд виявив групу осіб, яка намагалась подолати загороджувальний паркан. Невідомі перекинули через колючий дріт 19 ящиків сигарет, однак завершити свою "фізкультхвилинку" не встигли. Попереджувальні постріли змусили контрабандистів залишити свій товар і втікати врізнобіч", - зазначається в повідомленні.

Пошуки порушників тривають. Охоронці кордону доставили 9 750 пачок сигарети у прикордонний підрозділ. За фактом виявленої спроби незаконного переміщення через кордон підакцизних товарів прикордонники направили повідомлення до Чернівецької обласної прокуратури.















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