На Закарпатті прикордонники затримали гелікоптер контрабандистів

Про це пише пресцентр ДПСУ.



"Міжвідомча група офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління СБУ та ГУ Нацполіції в Закарпатській області виявила гелікоптер в Хустському районі", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, аби літальний апарат не викрили, ділки ховали його у гірській важкодоступній місцевості.



Повідомляється, що у кабіні гвинтокрила знаходились розсипані пачки з цигарками, проте, правоохоронці не виключають, що цим літальним апаратом могли незаконно переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн.



"Наразі інформація перевіряється, правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб", - додали у пресслужбі.



Відомо, що гелікоптер взято під охорону та розпочато досудове розслідування за ст. 334 КК України "Порушення правил міжнародних польотів".



Крім того, прикордонниками спільно з угорськими колегами організовано заходи з викриття порушників по обидва боки кордону.



Зауважимо, що виявлений гелікоптер має вантажопідйомність на шасі 750 кг. У пасажирському виконанні він може взяти на борт 6 пасажирів, розвивати швидкість близько 185 км/год та долати відстань у понад 550 км, при цьому, до багажного відсіку гелікоптера може бути завантажено до пів сотні ящиків сигарет.



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