На Закарпатті сейсмологи два дні поспіль фіксують землетруси

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.



За інформацією сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в 12 км на схід від міста Ужгород (Закарпаття), на глибині 2 км. Він відноситься до не відчутних за класифікацією.



У Головному центрі спецконтролю повідомляють, що протягом 2020-2022 років з району Ужгороду зареєстрували 6 землетрусів.



Як зазначає РБК-Україна, востаннє землетрус на Закарпатті зафіксували вчора, 13 січня. Тоді магнітуда підземних поштовхів становила 1,5 бала.

Нагадаємо, 2 січня 2021 року поблизу cела Барбово Мукачівського району Закарпатської області мали місце підземні поштовхи.