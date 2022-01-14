На Закарпатті сейсмологи два дні поспіль фіксують землетруси
Сьогодні, 14 січня у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 1,3 бала за шкалою Ріхтера
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
За інформацією сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в 12 км на схід від міста Ужгород (Закарпаття), на глибині 2 км. Він відноситься до не відчутних за класифікацією.
У Головному центрі спецконтролю повідомляють, що протягом 2020-2022 років з району Ужгороду зареєстрували 6 землетрусів.
Як зазначає РБК-Україна, востаннє землетрус на Закарпатті зафіксували вчора, 13 січня. Тоді магнітуда підземних поштовхів становила 1,5 бала.
- Нагадаємо, 2 січня 2021 року поблизу cела Барбово Мукачівського району Закарпатської області мали місце підземні поштовхи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.84
Купівля 27.84Продаж 28.12
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе