На Закарпатті священник умовив крадія, який намагався пограбувати храм, здатися поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції області.



10 січня 2022 року священник храму у селі Колочава Хустського району Закарпатської області подзвонив у поліцію та сказав, що невідомий чоловік викрав з приміщення храму гроші.



Церковник присоромив крадія та залишився з ним у храмі до приїзду поліцейських

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Чоловік, якого спіймали на крадіжці, вже мав судимість, тому не наважився тікати.



Правоохоронці, які прибули до храму, з’ясували, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області.



Чоловік зумів підібрати ключ до дверей храму.



Гроші, які він сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили.



За фактом правопорушення слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.3 статті 185 Кримінального кодексу України: замах на крадіжку, вчинену з проникненням.



Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 3 до 6 років ув‘язнення.

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