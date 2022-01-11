На Закарпатті священник умовив крадія, який намагався пограбувати храм, здатися поліції
На Закарпатті служитель храму застав злочинця, коли той виймав гроші зі скриньки для збору пожертв на лікування хворої дитини
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
10 січня 2022 року священник храму у селі Колочава Хустського району Закарпатської області подзвонив у поліцію та сказав, що невідомий чоловік викрав з приміщення храму гроші.
Церковник присоромив крадія та залишився з ним у храмі до приїзду поліцейських
.
Чоловік, якого спіймали на крадіжці, вже мав судимість, тому не наважився тікати.
Правоохоронці, які прибули до храму, з’ясували, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області.
Чоловік зумів підібрати ключ до дверей храму.
Гроші, які він сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили.
За фактом правопорушення слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.3 статті 185 Кримінального кодексу України: замах на крадіжку, вчинену з проникненням.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 3 до 6 років ув‘язнення.
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