На Закарпатті вперше звучали сирени. Але випадково
У Закарпатській області не оголошували повітряну тривогу
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
"У Закарпатській області НЕ оголошено повітряну тривогу. Спрацювання додатка було хибним", - йдеться у повідомленні.
Там нагадали, що потрібно звертати увагу й на інші сигнали повітряної тривоги: сирени, радіо, телевізійне оповіщення.
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