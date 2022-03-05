На Закарпатті вперше звучали сирени. Але випадково

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.



"У Закарпатській області НЕ оголошено повітряну тривогу. Спрацювання додатка було хибним", - йдеться у повідомленні.



Там нагадали, що потрібно звертати увагу й на інші сигнали повітряної тривоги: сирени, радіо, телевізійне оповіщення.

