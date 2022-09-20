Про це повідомила в телеграмі синоптик Наталка Діденко.

У Карпатах, переважно на високогір'ї - з мокрим снігом.

У південній частині в середу буде сухо.

У східних областях дощ ймовірний найближчої ночі, проте завтра вдень там очікується суха, навіть сонячна, погода.

Температура повітря найближчої ночі буде низькою, +5...10 градусів, в Карпатах подекуди близько нуля чи й невеликі "мінуси", а впродовж дня в Україні передбачається +10...16 градусів, на сході та півдні +16...21 градус.

У Києві в середу знову мокра погода, дощ.

Температура повітря вночі +7...9 градусів, завтра вдень стовпчики термометрів зможуть прорватися лише до +12 градусів.

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