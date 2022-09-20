На Заході, Півночі та в Центрі - дощі, а на Сході - посуха. Погода на 21 вересня від Наталки Діденко
21-го вересня на дощі розраховують, за прогностичними моделями, західні, північні та центральні області України
Про це повідомила в телеграмі синоптик Наталка Діденко.
У Карпатах, переважно на високогір'ї - з мокрим снігом.
У південній частині в середу буде сухо.
У східних областях дощ ймовірний найближчої ночі, проте завтра вдень там очікується суха, навіть сонячна, погода.
Температура повітря найближчої ночі буде низькою, +5...10 градусів, в Карпатах подекуди близько нуля чи й невеликі "мінуси", а впродовж дня в Україні передбачається +10...16 градусів, на сході та півдні +16...21 градус.
У Києві в середу знову мокра погода, дощ.
Температура повітря вночі +7...9 градусів, завтра вдень стовпчики термометрів зможуть прорватися лише до +12 градусів.
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