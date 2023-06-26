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На заході, сході та півночі України пройдуть дощі, на півдні - сухо і сонячно: прогноз на 27 червня від Наталки Діденко

26 червня, 2023 понедiлок
11:21
Суспільство погода літо

У вівторок, 28 червня, прогнозуються дощі з грозами в західних та східних областях, а також у деяких частинах півночі та центру. У Києві день пройде із сонцем та без опадів

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря по Україні буде комфортною протягом дня +20...+26 °C. Лише на північному сході та крайньому заході місцями буде більш прохолодно - +18...+21 °C.

У південній частині України - майже спека. Там температура  сягатиме від +25 до +30 °C.

У західних областях та на сході України, окрім Донеччини, пройдуть дощі з грозами. З північних регіонів опади ймовірні на Житомирщині та Сумщині. Натомість на Київщині та Чернігівщині буде переважно сухо.

У центральній частині дощі очікуються на Вінниччині та Дніпропетровщині. Полтавщина, Кропивницький з районами, Черкащина - без опадів. Південна частина опиниться вся у сухій сонячній погоді.  

У столиці день пройде без опадів та сонячно, температура сягатиме +23 °C.

Наталка Діденко зазначила, що на початку липня в Україні почнеться спекотна погода.

  • Новий тиждень з 25 червня у східних, північних та західних областях почався із сильних дощів та вітру, натомість на півдні панувала суха погода.
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