Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря по Україні буде комфортною протягом дня +20...+26 °C. Лише на північному сході та крайньому заході місцями буде більш прохолодно - +18...+21 °C.

У південній частині України - майже спека. Там температура сягатиме від +25 до +30 °C.

У західних областях та на сході України, окрім Донеччини, пройдуть дощі з грозами. З північних регіонів опади ймовірні на Житомирщині та Сумщині. Натомість на Київщині та Чернігівщині буде переважно сухо.

У центральній частині дощі очікуються на Вінниччині та Дніпропетровщині. Полтавщина, Кропивницький з районами, Черкащина - без опадів. Південна частина опиниться вся у сухій сонячній погоді.

У столиці день пройде без опадів та сонячно, температура сягатиме +23 °C.

Наталка Діденко зазначила, що на початку липня в Україні почнеться спекотна погода.