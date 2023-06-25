Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що понеділок 26 червня пройде з дощами у східних областях, на південному сході України, а також на Полтавщині, Черкащині та Дніпропетровщині. Дощі очікуються із грозами та рвучким вітром.

Місцями дощова погода також пануватиме на півночі й заході України. На решті територій - сухо.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься у комфортних межах - передбачається +21...+26 °C, на півдні +25...+30 °C. На північному сході повітря буде свіжіше, температура там сягатиме +18...+22 °C.

У столиці України дихатиметься легко, вдень температура повітря коливатиметься у районі +21...+23 °C. Однак є ймовірність локальних дощів. Синоптик попереджає про сильні пориви вітру з північного заходу.

На початку липня по території України відбудеться підвищення температури повітря до спеки.