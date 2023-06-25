У більшості областей очікуються дощі з грозами та вітром, на півдні - найтепліше: прогноз погоди на 26 червня від Наталки Діденко
Новий тиждень у східних, північних та західних областях почнеться із сильних дощів та вітру, натомість на півдні пануватиме суха погода
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що понеділок 26 червня пройде з дощами у східних областях, на південному сході України, а також на Полтавщині, Черкащині та Дніпропетровщині. Дощі очікуються із грозами та рвучким вітром.
Місцями дощова погода також пануватиме на півночі й заході України. На решті територій - сухо.
Температура повітря впродовж дня коливатиметься у комфортних межах - передбачається +21...+26 °C, на півдні +25...+30 °C. На північному сході повітря буде свіжіше, температура там сягатиме +18...+22 °C.
У столиці України дихатиметься легко, вдень температура повітря коливатиметься у районі +21...+23 °C. Однак є ймовірність локальних дощів. Синоптик попереджає про сильні пориви вітру з північного заходу.
На початку липня по території України відбудеться підвищення температури повітря до спеки.
- 25 червня синоптик Наталка Діденко прогнозувала на території України переважно теплу погоду, однак триватимуть дощі з грозами.
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