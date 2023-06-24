Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що 25 червня температура в Україні коливатиметься від +21°C до +26°C.

Лише у південній частині значно вище - +25...+30°C.

"Дощі з грозами через діяльність циклону та його атмосферних фронтів пройдуть практично повсюди в Україні. При грозах можливі сильні зливи й шквалисте посилення вітру!" - зазначила Діденко.

Фото: Наталка Діденко

Прогнозується, що у Києві 25 червня також спеки не буде, а температура сягатиме +25°C. Очікується дощ і гроза.