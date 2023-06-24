В Україні очікуються дощі та грози, однак погода буде теплою: прогноз на 25 червня від Наталки Діденко
У неділю, 25 червня, на території України очікується переважно тепла погода, однак триватимуть дощі з грозами. У столиці прогнозується +25°C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що 25 червня температура в Україні коливатиметься від +21°C до +26°C.
Лише у південній частині значно вище - +25...+30°C.
"Дощі з грозами через діяльність циклону та його атмосферних фронтів пройдуть практично повсюди в Україні. При грозах можливі сильні зливи й шквалисте посилення вітру!" - зазначила Діденко.
Фото: Наталка Діденко
Прогнозується, що у Києві 25 червня також спеки не буде, а температура сягатиме +25°C. Очікується дощ і гроза.
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