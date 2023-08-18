Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У наступні три доби утримається жарка погода з температурою вночі +16...+22 °C, вдень +28...+33 °C, у південній частині та східних областях місцями +35...+36 °C.

Завтра вдень у Карпатському регіоні, у неділю в західних та північних областях, в понеділок в Україні, крім півдня та сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Прохолодніше буде на заході та півночі

У суботу в Україні прогнозується невелика хмарність, без опадів, лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях удень місцями короткочасний дощ і гроза. 21 серпня опади поширяться на значну частину території України.

Подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +17...+22 °C, вдень +28...+33 °C, в південних областях до 36 °C.

На високогір'ї Карпат температура вночі +13...+18 °C, вдень +21...+26 °C.

На півдні, сході та у центрі - спекотно

19 серпня в більшості областей України - сухо та сонячно. Антициклон.

На Спаса в Україні буде спекотно, +29...+34 °C, а в неділю ще спекотніше, +30...+36 °C.

На Київщині прогнозують невеликі опади

19 серпня в області невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +17...+22 °C, у столиці до +19 °C, а удень +29...+31°С.

У неділю, 20 серпня, ввечері місцями дощ, гроза. Максимально очікується +31...+33 °C.