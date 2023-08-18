На заході та півночі грозові дощі, температура повітря до +36 °C: погода на вихідні від Наталки Діденко
19 серпня переважно сухо по всій території України, 20 серпня на заході та півночі з'являться локальні грозові дощі, які у понеділок поширяться на значну частину країни
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У наступні три доби утримається жарка погода з температурою вночі +16...+22 °C, вдень +28...+33 °C, у південній частині та східних областях місцями +35...+36 °C.
Завтра вдень у Карпатському регіоні, у неділю в західних та північних областях, в понеділок в Україні, крім півдня та сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Прохолодніше буде на заході та півночі
У суботу в Україні прогнозується невелика хмарність, без опадів, лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях удень місцями короткочасний дощ і гроза. 21 серпня опади поширяться на значну частину території України.
Подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура вночі +17...+22 °C, вдень +28...+33 °C, в південних областях до 36 °C.
На високогір'ї Карпат температура вночі +13...+18 °C, вдень +21...+26 °C.
На півдні, сході та у центрі - спекотно
19 серпня в більшості областей України - сухо та сонячно. Антициклон.
На Спаса в Україні буде спекотно, +29...+34 °C, а в неділю ще спекотніше, +30...+36 °C.
На Київщині прогнозують невеликі опади
19 серпня в області невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура вночі +17...+22 °C, у столиці до +19 °C, а удень +29...+31°С.
У неділю, 20 серпня, ввечері місцями дощ, гроза. Максимально очікується +31...+33 °C.
- 18 серпня Діденко прогнозувала на території України сонячну та спекотну погоду. Лише на Закарпатті місцями невеликий дощ.
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