Про це інформує у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні, 16 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру.

Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - йдеться в повідомленні.

Нині черга автівок чекає дозволу на виїзд.