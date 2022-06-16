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Головна війна з Росією На Запоріжжі 16 червня дозволили виїзд транспорту на тимчасово окуповану територію

На Запоріжжі 16 червня дозволили виїзд транспорту на тимчасово окуповану територію

16 червня, 2022 четвер
11:55
війна з Росією Запоріжжя

Сьогодні, 16 червня, із Запоріжжя планується виїзд транспорту на тимчасово окуповані території. Черга вже сформована

Про це інформує у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні, 16 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру.

Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - йдеться в повідомленні.

Нині черга автівок чекає дозволу на виїзд.

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Запоріжжя
окуповані території
черга
виїзд
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