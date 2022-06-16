На Запоріжжі 16 червня дозволили виїзд транспорту на тимчасово окуповану територію
Сьогодні, 16 червня, із Запоріжжя планується виїзд транспорту на тимчасово окуповані території. Черга вже сформована
Про це інформує у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні, 16 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру.
Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - йдеться в повідомленні.
Нині черга автівок чекає дозволу на виїзд.
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