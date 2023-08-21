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На Запоріжжі бурятський підрозділ РФ конфіскує житло у місцевих, — Генштаб

21 серпня, 2023 понедiлок
19:32
Війна з Росією окупанти, орки

У Токмаку, що на тимчасово окупованому Запоріжжі, бурятський підрозділ РФ конфіскує житло у місцевих та фізично знущається над незгодними

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 серпня.

Зазначається, що військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих на наявність документів на право проживання у власних оселях.

"У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом “конфіскації” та фізично знущаються над невдоволеними місцевими мешканцями", - йдеться у повідомленні.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ за день знищила 4 пункти управління ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії також уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Своєю чергою авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Росіяни завдали понад 30 авіаударів по території України

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних ударів та здійснив 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Загалом, протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча  Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки  Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Дач та Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Понятівка, Херсон, Станіслав Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • За даними місцевого підпілля, до кордону з Україною прибувають підрозділи з різних частин РФ для складання іспитів, обстрілюючи цивільне населення Сумської та Чернігівської областей.

окуповані території
окупанти
Запорізька область
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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