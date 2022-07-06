На Запоріжжі чоловік підірвався на ворожій касеті від ракети
6 липня поблизу села Таврійське Запорізького району на касеті від ракети "Ураган" підірвався 50-річний чоловік
Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.
"Сьогодні на касеті від ракети "Ураган" підірвався 50-річний житель села Таврійське Запорізького району", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка госпіталізували.
В обласній адміністрації наголошують правила поводження з підозрілими предметами: "Категорично не можна торкатися або брати в руки, тим більше ті, що лишилися після ворожої атаки. Це становить реальну загрозу вашому життю та здоров’ю. У разі виявлення таких предметів, негайно викликайте рятувальників ДСНС".
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