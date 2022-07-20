На Запоріжжі двоє комбайнерів підірвалися на протитанковій міні

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що в селі Новопавлівка Пологівського району внаслідок наїзду комбайна на протитанкову міну сталося загоряння на площі близько 50 кв.м. Водій комбайна разом з помічником були госпіталізовані до медичного закладу з травмами.

Пожежу вчасно ліквідували. Таким чином, надзвичайники врятували від вогню 20 га посівів.

Крім того, за минулу добу піротехніки ДСНС виявили на території населених пунктів області 16 вибухонебезпечних предметів, з яких: 9 одиниць касетно-кумулятивно-осколкових елементів, 1 артилерійський снаряд калібру 152 мм, 1 артилерійський снаряд калібру 30 мм, 1 реактивний снаряд, 1 бойову частину зенітно-ракетного комплексу С-300, 2 одиниці безпечних залишків від реактивного снаряда системи залпового вогню "Ураган" і 1 протитанкову гранату.