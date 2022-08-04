Про це інформує секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста між п‘ятою та шостою вечора - це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району", - написав Куртєв.

Нині відомо, що внаслідок російських обстрілів у населеному пункті загорілася трава.

Повідомляється, що в самому Запоріжжі спокійно.