На Запоріжжі окупанти обстріляли село з РСЗВ, - секретар міськради
4 серпня рашисти обстріляли з реактивних систем залпового вогню один із населених пунктів Запорізького району. Звуки долинали до обласного цента
Про це інформує секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста між п‘ятою та шостою вечора - це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району", - написав Куртєв.
Нині відомо, що внаслідок російських обстрілів у населеному пункті загорілася трава.
Повідомляється, що в самому Запоріжжі спокійно.
- У ніч на 4 серпня російські військові вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури, складах і зерносховищу на Запоріжжі, є поранений.
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- Раніше повідомлялося, що російська армія гатила ракетами по Новоолександрівській громаді Запорізької області майже добу.
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