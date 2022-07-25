Росіяни обстріляли цивільні об'єкти й поля на Запоріжжі ракетами С-300 з боєголовками класу "земля-земля", - ОВА
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог гатив по Новоолександрівській громаді майже добу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За минулу добу відбулося близько 60 обстрілів по лінії зіткнення. Ворог бомбив з РСЗВ й артилерії. Гуляйполе та Оріхівська громада зазнали руйнувань. Найбільш пошкоджена Новоолександрівська громада. Постраждалих нема, але залишились величезні вирви. Росіяни використовують С-300, тільки не для того, щоб повітряні цілі збивати, а знарядивши їх боєголовкою для стрільби балістичними ракетами класу "земля-земля". Зруйновано господарські споруди, згоріло зерно й 20 гектарів поля. Ворог продовжує терористичну діяльність", - зазначив Старух.
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